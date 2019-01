Deadly Class: nuovo trailer per la serie prodotta dai fratelli Russo

Il network SyFy ha pubblicato un nuovo video promozionale per Deadly Class, serie televisiva prodotta da Anthony e Joe Russo e ispirata all'omonimo fumetto Image Comics.

Come al solito, potete trovare il video in calce all'articolo.

Deadly Class è ambientato nell'oscuro mondo della controcultura della fine degli anni '80. La storia segue le vicende di un adolescente senzatetto, Marcus (Benjamin Wadsworth), che viene reclutato in una scuola privata d'élite in cui le principali famiglie criminali del mondo inviano le proprie nuove generazioni, al fine di farle addestrare nelle tecniche di combattimento più letali conosciute. Mantenere il suo codice morale, sopravvivendo ad un contesto sociale complicato, per il protagonista si rivelerà un'impresa davvero difficile.

Nel cast della serie, co-produzione Sony Pictures Television e Universal Cable Productions, anche Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, Maria Gabriela de Faria, Luke Tennie, Liam James e Michel Duval. Il primo episodio di Deadly Class, della durata di 54 minuti, è stato pubblicato online come manovra promozionale: la puntata andrà regolarmente in onda sul piccolo schermo il 16 gennaio 2019.

Ancora nessun dettaglio, purtroppo, su una eventuale distribuzione nel circuito televisivo italiano.

Rick Remender e Wes Craig, creatori della graphic novel, supervisioneranno l'intero progetto ed hanno già rassicurato i fan sulla fedeltà alla controparte cartacea.