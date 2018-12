Deadly Class: il pilot della nuova serie SyFy è stato già diffuso in rete

Attraverso una mossa a sorpresa, l'emittente SyFy ha deciso di diffondere il pilot di Deadly Class, adattamento televisivo dell'omonima graphic novel, con un mese anticipo. L'episodio è disponibile in maniera del tutto gratuita sul sito ufficiale di SyFy, purtroppo soltanto per gli americani.

Per chi non conoscesse la storia del fumetto, Deadly Class è ambientato in un oscuro mondo di fumetti sullo sfondo della controcultura della fine degli anni '80. La storia segue le vicende di un adolescente senzatetto, Marcus (Benjamin Wadsworth), che viene reclutato in una scuola privata d'élite in cui le principali famiglie criminali del mondo inviano le proprie nuove generazioni. Mantenere il suo codice morale, sopravvivendo ad un contesto sociale complicato, si rivela un'impresa davvero difficile.

Nel cast della serie, co-produzione Sony Pictures Television e Universal Cable Productions, anche Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, Maria Gabriela de Faria, Luke Tennie, Liam James e Michel Duval. Da segnalare anche l'importante coinvolgimento di Joe e Anthony Russo, che nei giorni scorsi hanno dato uno scossone al mondo del web con il trailer di Avengers 4.

Il primo episodio di Deadly Class, della durata di 54 minuti, andrà in onda sul piccolo schermo il 16 gennaio 2019. Ancora nessun dettaglio, purtroppo, sulla possibile distribuzione nel nostro Paese. Rick Remender e Wes Craig, creatori della graphic novel, supervisioneranno l'intero progetto ed hanno già rassicurato i fan sulla fedeltà alla controparte cartacea.