Deadly Class: la serie tv dei fratelli Russo arriverà a gennaio 2019

Nella notte durante il New York Comic-Con è stata annunciata la data di uscita di Deadly Class, serie tv creata da Anthony e Joe Russo e ispirata all'omonimo fumetto Image Comics.

Con un nuovo teaser, che come al solito trovate in calce alla notizia, è stato ufficializzato che la serie Syfy arriverà il 16 gennaio 2019.

Basato sul celebre ed omonimo graphic novel, Deadly Class è stata adattata per lo schermo da Rick Remender - che ha creato la serie a fumetti accanto all'illustratore Wes Craig - e Miles Orion Feldsott (American Koko). La storia è ambientata nell'oscuro mondo della controcultura alla fine degli anni '80 e segue un adolescente senzatetto che viene reclutato in una scuola privata d'élite nella quale le più importanti famiglie criminali del mondo inviano le loro prossime generazioni per addestrarli a diventare dei letali killer.

Il dramma è descritto come "un viaggio verso la maturità pieno di mistero e angoscia adolescenziale. Nel cast Benedict Wong (Doctor Strange) nei panni del preside Master Lin, Benjamin Wadsworth (Teen Wolf) nei panni di Marcus, Lana Condor (X-Men: Apocalypse) nei panni di Saya, Maria Gabriela de Faria (Sitiados) nei panni di Maria, Luke Tennie (Shock and Awe) in quelli di Willie, Liam James (The Killing) in quelli di Billy, e infine Michel Duval in quelli di Chico.

La serie è una coproduzione tra Sony Pictures Television Studios e Universal Cable Productions. Remender e Feldsott saranno i produttori esecutivi insieme a Joe Russo, Anthony Russo (Avengers: Infinity War, Avengers 4) e Mike Larocca (Spy). Adam Targum (Banshee) di Chipmunk Hill sarà il produttore esecutivo del pilota, insieme a Lee Toland Krieger (The Age of Adaline), che è anche regista.