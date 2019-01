Deadly Class: lo showrunner parla dell'importanza della violenza nell'arte

Nel corso di una recente intervista concessa a Screenrant Miles Orion Feldsott, showrunner dell'attesa serie tv Deadly Class, ha parlato di tantissimi aspetti del nuovo programma Syfy.

A proposito della violenza negli episodi, l'autore ha detto: "Penso che ci siano due modi per fare arte, e nel realizzare questo progetto ci siamo interrogati spesso circa il livello di violenza da utilizzare. Volevamo inserire nella serie temi come l'omofobia o il razzismo o il sessismo o qualsiasi tipo di bruttezza che c'è nel nostro mondo. Però dovevamo trovare un modo per giustificarle, non dovevano essere elementi gratuiti, devono essere lì per rispecchiare le brutture della nostra società. Perché nella nostra società ci sono cose oscure che vogliamo esaminare attraverso l'arte: non è questione di glorificare la violenza, ma di mostrarne le conseguenze."

Lo showrunner di Deadly Class ha continuato: "Penso che l'arte e gli artisti possano concedersi ogni sorta di estremismo, ma devono essere consapevoli di ciò che fanno. Perché mostrare la violenza? Qual è il tuo fine? Cosa vogliamo dire al mondo con queste scene così efferate? Possiamo esplorare questi temi a patto che servano da lezione allo spettatore."



Inoltre, l'attore Benedict Wong ha dichiarato che la serie sarà spiccatamente politica. "Ci saranno tanti riferimenti all'amministrazione di Ronald Regan. Lo show esamina il passato degli Stati Uniti per mostrarci il nostro presente."



Infine, sempre Feldsott ha rivelato che Deadly Class sarà una lettera d'amore alla generazione X. "Gli anni '80 non erano solo Steven Spielberg e la Amblin, che tutti noi amiamo e tutti noi riconosciamo come iconici e imprescindibili. Ma c'erano tante altre cose, anche molto angoscianti, e questa serie racconterà di ragazzini degli anni '80 che non hanno niente a che vedere con quelli dei film di Spielberg."

Per chi non conoscesse la storia del fumetto, Deadly Class è ambientato in un oscuro mondo di fumetti sullo sfondo della controcultura della fine degli anni '80. La storia segue le vicende di un adolescente senzatetto, Marcus (Benjamin Wadsworth), che viene reclutato in una scuola privata d'élite in cui le principali famiglie criminali del mondo inviano le proprie nuove generazioni. Mantenere il suo codice morale, sopravvivendo ad un contesto sociale complicato, si rivela un'impresa davvero difficile.

Nel cast della serie, co-produzione Sony Pictures Television e Universal Cable Productions, anche Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, Maria Gabriela de Faria, Luke Tennie, Liam James e Michel Duval. Da segnalare anche l'importante coinvolgimento di Joe e Anthony Russo, registi del Marvel Cinematic Universe.

Il primo episodio di Deadly Class, della durata di 54 minuti, andrà in onda sul piccolo schermo il 16 gennaio 2019. Ancora nessun dettaglio, purtroppo, sulla possibile distribuzione nel nostro Paese. Rick Remender e Wes Craig, creatori della graphic novel, supervisioneranno l'intero progetto ed hanno già rassicurato i fan sulla fedeltà alla controparte cartacea.