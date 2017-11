Deadly Class: Syfy annuncia il cast completo per il pilot dello show

Il networkha rivelato oggi il cast completo per il pilot della nuova serie, un drama basato sulla graphic novel omonima di, con i produttori esecutivi- registi degli

Co-creata da Remender e Miles Feldsott, la serie Deadly Class segue le vicende di un ragazzo adolescente disilluso reclutato in una scuola superiore per assassini. Impostata sullo sfondo della cultura della fine degli anni '80, lo show è descritto come un viaggio in un'età diverso da quello a cui siamo abituati ad assistere. Il cast sarà così composto:

Benedict Wong : avrà il ruolo del maestro Lin, direttore della scuola di arti mortali. Pacato e temuto, è un camaleonte in continua evoluzione, i suoi studenti sono sempre alla ricerca della sua approvazione.

Benjamin Wadsworth : interpreterà Marcus, un ragazzo emarginato, ricco di ansia sociale che lotta per trovare il suo posto nel freddo e brutale mondo della scuola superiore. Marcus è pieno di rabbia, se si fosse trovato in una vita normale, sarebbe stato un poeta o un artista.

Lana Condor : avrà il ruolo di Saya, misteriosa con una reputazione mortale. Saya è stata un membro del clan giapponese Yakuza, inviata alla scuola superiore di arti mortali per riscattare se stessa.

Maria Gabriela de Faria : sarà Maria, un tornado di emozioni in continuo cambiamento - prima: feroce, affascinante, bella e femminile; poi: assassina, selvaggia e paralizzata dalla rabbia. Nella scuola di arti mortali, il suo cambiamento umorale è visto come un super potere.

Luke Tennie : interpreterà Willie, un duro gangster fuori, ma una persona onesta e premurosa dentro, che preferisce leggere libri, fumetti e ascoltare musica piuttosto che impegnarsi nel lavoro di assassino. Forzato dalla madre, leader della banda LA, nella scuola è sotto costante pressione per diventare la cosa che più odia.

Liam James: Billy, skater punk, figlio di un poliziotto corrotto. Lui è pieno di energie, combatte ogni situazione con sarcasmo e umorismo, sempre con un pizzico di malizia negli occhi.

s: Billy, skater punk, figlio di un poliziotto corrotto. Lui è pieno di energie, combatte ogni situazione con sarcasmo e umorismo, sempre con un pizzico di malizia negli occhi. Michel Duval: sarà Chico, spaventoso, muscoloso, figlio di un signore a capo di un cartello della droga. tutti sanno di non attaccar briga con Chico. L'unica che può renderlo mansueto è la sua fidanzata.

Inoltre, compariranno nel cast anche Henry Rollins nel ruolo di Jürgen Denke, Taylor Hickson come Petra, Siobhan Williams sarà Brandy, Jack Gillett nei panni di Viktor, Sean Depner e Ryan Robbins sarà Rory.