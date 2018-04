Deadly Class: SyFy ordina la serie TV tratta dal fumetto e prodotta dai fratelli Russo

A seguito dell'annuncio del pilot, avvenuto nel mese di settembre, Syfy ha ufficialmente ordinato una serie TV basata su Deadly Class, graphic novel omonima di Rick Remender e Wes Craig. I produttori esecutivi del drama saranno i fratelli Joe e Anthony Russo, registi dell'attesissimo Avengers Infinity War.

La serie a fumetti è ambientata in una versione dark degli anni '80 e segue le vicende di un ragazzo adolescente disilluso che viene reclutato in una scuola superiore per assassini. Dovrà alterare il suo codice morale allo scopo di sopravvivere, ma le incertezze adolescenziali potrebbero risultargli fatali.

Nel cast dello show troveremo Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, Maria Gabriela de Faria, Luke Tennie, Liam James, e Michel Duval. Il pilot sarà diretto da Lee Toland Krieger, che figurerà anche nelle vesti di produttore.

Bill McGoldrick, presidente dei contenuti di NBC Universal, ha così commentato l'annuncio: "Siamo impegnati nello sviluppo di graphic novel per SyFy e abbiamo trovato un mondo ricco, avvincente e davvero unico in Deadly Class. I nostri partner di produzione hanno unito sapientemente l’angoscia della scuola, la nostalgia degli anni ’80 e l’atmosfera fumettistica in un pilot meravigliosamente realizzato e accattivante che fa rivivere l’acclamata serie a fumetti di Rick e Wes".

Deadly Class è soltanto uno dei tanti adattamenti in onda su SyFy. Il network americano, infatti, ha di recente rinnovato Happy! per una seconda stagione ed ha ordinato una seria basata Nightflyers, opera di George R. R. Martin. Ovviamente non possiamo non citare Krypton, prequel delle avventure di Superman e che sta facendo registrare ottimi ascolti sin dal debutto.

