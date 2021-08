Deadpool 3, la Marvel è pronta: ecco le nuove dichiarazioni di Kevin Feige

Si è parlato tanto di un possibile arrivo di Deadpool nel MCU, in particolare in altri film che lo vedrebbero insieme ad altri eroi. I fan continuano a fare i loro calcoli su come potrebbe accadere, mentre Kevin Feige ci dà nuove informazioni su Deadpool 3, il nuovo film che lo vedrà protagonista in arrivo.

Nel corso di un episodio di Phase Zero, il podcast di Comic Book, il Presidente dei Marvel Studios Feige ha dato informazioni sull'uscita del film. Infatti, quando gli è stato chiesto se la Marvel avesse trovato già un periodo ideale in cui poter far uscire Deadpool 3, Feige ha risposto di sì. "C'è. E lo script è ora in lavorazione, Ryan Reynolds ci sta lavorando duramente insieme agli sceneggiatori proprio in questo momento."

Kevin Feige non ha dato altri dettagli per quanto riguarda il franchise di Deadpool, ma sapere che ha un suo spazio all'interno del fitto programma di distribuzione della Fase 4 del MCU, è importante per i fan. Che però vorrebbero adesso vedere Deadpool ancora più inserito nel tessuto della Marvel. Anche Reynolds sarebbe d'accordo, e riprenderebbe volentieri il ruolo di Wade Wilson/Deadpool in un altro film del MCU in futuro."

Feige ha chiarito che quello del supereroe interpretato da Reynolds sarà l'unico franchise con un rating R del MCU. "Finché la Disney è aperta a fare cose piuttosto fuori da i binari o ad usare Deadpool in modo folle, allora mi piacerà. Penso che sia tutto fantastico," ha aggiunto l'interprete di Wade Wilson, chiarendo la sua volontà di continuare a divertirsi portando in scena situazioni assurde.

Per quanto riguarda anticipazioni di trama e data di uscita di Deadpool 3, non abbiamo particolari informazioni. Ma l'apertura di Feige ad inserirlo nel programma farebbe pensare ad un arrivo non troppo lontano, nel 2023. Ryan Reynolds ha dichiarato che la possibilità che Deadpool 3 inizi la sua produzione nel 2022 sono piuttosto alte, circa del 70%. Dunque, i fan possono prepararsi, perché Wade Wilson potrebbe tornare presto.