Deadpool: Donald Glover abbandona la serie animata per divergenze creative

In un annuncio a sorpresa, FX Networks ha annunciato l’interruzione della produzione della serie animata su Deadpool dopo l’abbandono di Donald Glover.

Il network ha deciso, infatti, che non intenderà proseguire con la pre-produzione dell’annunciata serie animata a causa dell’abbandono dell’attore e regista – acclamato per la serie Atlanta (sempre di FX) e che rivedremo al cinema in Solo: A Star Wars Story nei panni del mitico Lando Calrissian.

Glover, insieme allo sceneggiatore Stephen Glover e alla Marvel Television, hanno deciso di comune accordo di non procedere con la serie a cause di divergenze creative tra le parti. Sebbene non sia chiaro se la Marvel abbia intenzione di procedere altrove con la sua serie animata dedicata al Mercenario Chiacchierone, è assicurato che la collaborazione con FX Networks proseguirà, visto il successo di critica e pubblico generato da Legion, creatura di Noah Hawley (Fargo) che andrà in onda con la sua seconda stagione a partire dal 3 aprile prossimo.

Di seguito potete leggere il comunicato ufficiale diffuso da FX Networks: “A causa di divergenze creative, FX, Donald Glover, Stephen Glover e Marvel Television hanno deciso di comune accordo di non proseguire con lo sviluppo della serie animata Marvel’s Deadpool. FX non sarà più coinvolta nel progetto. FX e Marvel continueranno la loro attuale collaborazione sul piccolo schermo".