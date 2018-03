Deadpool: Donald Glover non era "troppo impegnato" per la serie animata

ha parlato per la prima volta del suo abbandono della produzione della serie animata suco-prodotta da FX e Marvel Television.

In un annuncio a sorpresa, lo ricordiamo, FX Networks aveva annunciato l’interruzione della produzione della serie animata su Deadpool dopo l’abbandono di Glover. La stessa rete statunitense era uscita dal progetto, lasciandolo nelle sole mani di Marvel Television, la quale non è certo che continuerà con il progetto su un’altra rete.

La motivazione ufficiale era stata la più classica, ovvero quella delle “divergenze creative” tra le parti coinvolte nel progetto, ma nel corso dei giorni alcune voci hanno cominciato a circolare; alcune di queste vedevano Glover troppo impegnato per trovare il tempo necessario per scrivere la serie animata sul Mercenario Chiacchierone.

Tuttavia, lo stesso attore è intervenuto su Twitter per smentire categoricamente queste voci: “Per la cronaca, non ero troppo impegnato per lavorare su Deadpool”, ha scritto su Twitter. Dopodiché ha postato sempre sul social network le quindici pagine del finale di Deadpool: The Animated Series, ma una volta lette le pagine ci si rende conto di essere stati presi in giro da Glover.

Di seguito, invece, la motivazione ufficiale della rottura: “A causa di divergenze creative, FX, Donald Glover, Stephen Glover e Marvel Television hanno deciso di comune accordo di non proseguire con lo sviluppo della serie animata Marvel’s Deadpool. FX non sarà più coinvolta nel progetto. FX e Marvel continueranno la loro attuale collaborazione sul piccolo schermo”.