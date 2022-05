Deadpool, la serie animata: il filmato di prova fa sognare i fan!

Dopo la recente cancellazione di MODOK dopo una sola stagione, è sempre più evidente la strategia dei Marvel Studios che hanno preso in mano la produzione delle serie ambientate nel Marvel Cinematic Universe, incorporando la vecchia Marvel Television. In questo contesto, ci sono speranze per un revival della serie animata di Deadpool?

Era il 2019 quando Rob Field confermava l'arrivo della serie animata su Deadpool: la produzione aveva preso inizialmente il via con i fratelli Donald e Stephen Glover in qualità di showrunner, autori e produttori esecutivi dello show.

I Glover avevano poi interrotto la collaborazione con FX ufficialmente a causa di alcune "divergenze creative": sembra che la causa delle acredini che portarono allo strappo definitivo con la produzione fosse legata a un episodio che avrebbe dovuto ruotare attorno a Taylor Swift, cantautrice statunitense e ottima amica di Ryan Reynolds e Blake Lively.

Il progetto è in seguito naufragato, ma un filmato di prova che ha iniziato a circolare in rete in questi giorni ci mostra finalmente che cosa ci siamo persi con il mancato sviluppo della serie animata su Deadpool: nel video che potete vedere a fine articolo, vediamo una scena d'azione del cartone animato in cui ritroviamo Ryan Reynolds a dare la voce a Wade Wilson.

Nonostante la mancata serie animata, i fan dell'eroe di Reynolds si potranno consolare con l'annunciato arrivo di Deadpool 3, nuova pellicola sull'eroe Marvel che sarà diretta da Shawn Levy, dopo i film del 2016 e 2018, diretti rispettivamente da Tim Miller e David Leitch. Entrambi canadesi, Levy e Reynolds hanno spesso lavorato insieme: i più recenti casi sono quelli di Free Guy e del film Netflix The Adam Project.