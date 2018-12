Deadtown: Amazon al lavoro su una nuova serie a sfondo supereroistico

Il trend supereroistico sembra non avere intenzione ad arrestarsi neanche sul piccolo schermo. Amazon Studios ha annunciato di essere al lavoro su Deadtown, serie TV basata sul romanzo del 2017 The Refrigerator Monologues, scritto da Catherynne Valente e pubblicato da Saga.

La storia ruota attorno alle vicende di cinque donne passate a miglior vita che si incontrano nel Purgatorio conosciuto come Deadtown, dove si rendono conto che tutte le loro morti erano semplicemente avvenute per lasciar spazio ai supereroi di sesso maschile nella loro vita.

In altre parole, le loro vite sono state "congelate" una volta che hanno dato agli uomini una storia emotiva. Mentre si confidano a vicenda, scoprono i loro poteri interiori e decidono di riprendersi le loro storie e riscrivere il proprio destino.

Deadtown sarà prodotta da Shauna Cross, i cui lavori passati includono Whip It, film del 2009 con Ellen Page, e Babbo Bastardo 2, film che ha segnato il ritorno di Billy Bob Thornton nei panni di un Santa Claus burbero e scurrile.

In attesa di scoprire il cast che ne farà parte e la possibile finestra di lancio, vi ricordiamo che Amazon ha già creato un proprio mondo fumettistico, essendo al lavoro sulla seconda stagione di The Tick e sul debutto dell'attesissimo The Boys.