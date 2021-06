Che fine fa Dean di Una mamma per amica? La storyline del personaggio di Jared Padalecki

Rory Gilmore (Alexis Bledel) in Una mamma per amica ha avuto alcune storie d’amore ma come tutti sappiamo il primo amore non si scorda mai e colui che le ha fatto battere il cuore per la prima volta è stato Dean Forester, interpretato da Jared Padalecki.

La storia tra Dean e Rory non ha funzionato per vari motivi, per quanto Dean sia stato protettivo e dolce con Rory, non era perfetto. Era incredibilmente geloso e ha dovuto costantemente combattere contro altri uomini per il cuore della sua ragazza. Inizialmente contro Tristan (Chad Michael Murray) poi contro Jess (Milo Ventimiglia) nel corso degli anni e alla fine si arrende quando vede Rory con Logan (Matt Czuchry).



Inoltre Dean non ha mai avuto la possibilità di godersi la sua vita come un ragazzo della sua età dovrebbe, ha svolto diversi lavori mentre studiava al liceo e poi si è sposato a soli 19 anni con Lindsay Lister.

Non c’è mai stato un periodo di tempo in cui poteva lasciarsi andare, ed è sempre apparso più vecchio della sua età, non era pronto per le responsabilità che gli erano state affidate.



Quando Dean ha detto a Rory che lui e Lindsay si erano fidanzati, ovviamente stava cercando la sua approvazione e stava quasi cercando il suo sostegno. È chiaro che il suo matrimonio con Lindsay era un maldestro tentativo di dimenticare Rory.



Infatti nella quarta stagione, quando il Dragonfly Inn è stato inaugurato Rory era tornata a casa per prendere alcuni CD e Dean la raggiunse, i due finirono per fare l’amore in camera della ragazza.



Dean è totalmente responsabile della fine del suo matrimonio, mentre Lindsay si sforzava di essere la casalinga perfetta lui la tradiva con Rory e probabilmente non aveva mai amato veramente Lindsay.

Per metterlo in imbarazzo, quando Lindsay scoprì l'accaduto scaricò tutti gli effetti personali di Dean nel cortile urlandogli contro. In quel momento, tutta Stars Hollow venne a conoscenza di quello che era successo tra Lindsay, Dean e Rory.

Nel revival di Netflix del 2016 Una Mamma per amica: Di nuovo insieme, abbiamo visto Jared Padalecki in una sola scena perché era impegnato con la sua carriera e non è potuto rimanere a lungo sul set.



Come omaggio al loro primo bacio Rory ha incontrato il suo ex fidanzato al Doose's Market dove lui lavorava da giovane. Durante la breve conversazione che hanno avuto, gli spettatori hanno appreso alcuni dettagli sulla sua vita.



Dean ora vive a Scranton, in Pennsylvania ed è sposato con una donna di nome Jenny e ha tre figli con un altro in arrivo. La scena si è conclusa con Rory che ha agitato una confezione di l'amido di mais, che aveva notoriamente ed erroneamente rubato dopo il loro primo bacio nel locale anni prima, Dean le suggerisce di pagarla questa volta.



La relazione tra i due non è andata ma alla fine Dean è riuscito comunque a mettere ordine nella sua vita e ha ottenuto la famiglia che aveva sempre desiderato a differenza di Rory che invece non ha concluso molto nel corso degli anni.

Scoprite perché nel revival di Una Mamma per amica non c'è Sookie e come va a finire tra Rory e Logan in Una Mamma per amica nei nostri approfondimenti. E voi per chi facevate il tipo tra Dean, Jess e Logan? Fatecelo sapere nei commenti!