Dean Winchester di Supernatural sarà come John Wick nella puntata diretta da Jensen Ackles

Si torna a parlare dei fratelli Winchester, dopo i guai di uno dei protagonisti di Supernatural. Questa volta ci pensa Jensen Ackles a stuzzicare l'immaginazione dei fan, promettendo delle scene di azione degne di John Wick, celebre personaggio di Keanu Reeves.

Sembra infatti che nella puntata che sarà diretta dall'interprete di Dean Winchester, troveremo una scena di azione che ricorderà quelle viste nei film sull'ex assassino. Ecco cosa ha rivelato Ackles parlando ai microfoni di Entertainment Weekly: "Avevo questa idea che ho mandato allo showrunner Andrew Dabb e lui mi ha risposto che sarebbe stata perfetta... per un film però, e in effetti era un po' lunga. Però mi ha detto che gli piaceva molto, ci avrebbe lavorato un po' sopra e l'avrebbe adattata per la televisione".

Inoltre una scena in particolare ci mostrerà Dean impegnato ad affrontare numerosi avversari contemporaneamente: "Gli ho detto ehi Andrew, vorrei evidenziare ancora di più le parti di azione, e lui mi ha risposto, va bene, più azione c'è meglio è, così mi sono rivolto al nostro stunt cordinator Rob Hayter e gli ho chiesto di renderla ancora più importante, voglio una scena con Dean Winchester in stile John Wick. È stata molto divertente".

Non resta che aspettare per vedere questa entusiasmante scena, nel frattempo vi lasciamo con le nostre considerazioni sul primo episodio di Supernatural 15.