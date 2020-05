Dear, la docuserie con Oprah Winfrey in arrivo su AppleTV: ecco il trailer

Apple ha rilasciato il primo trailer della docuserie di AppleTV+, Dear..., diretta da R.J. Cutler, che s'ispira agli spot Dear Apple e che racconterà le vite di alcuni personaggi noti attraverso le lettere inviate da persone la cui vita è stata influenzata e profondamente cambiata da queste star. I dieci episodi saranno disponibili dal 5 giugno.

Dear... è ispirato alla campagna marketing denominata Dear Apple, in cui gli utenti di Apple Watch leggono missive nelle quali sono spiegati i modi in cui quel dispositivo ha cambiato la loro vita.

La sinossi della serie racconta che si tratta di 'un approccio diverso alle biografie di persone influenti che oggi danno forma a cultura e società, vite raccontate usando lettere che i fan hanno scritto loro. Dear... si concentra sui momenti chiave della vita dei protagonisti e del loro lavoro che ha profondamente influenzato non solo gli individui che hanno scritto tali lettere, ma il mondo in generale'.



Le star che saranno protagoniste degli episodi di Dear... sono Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird e molti altri.

AppleTV+ sta proponendo diversi contenuti interessanti da quando è stata inaugurata. Il 10 aprile AppleTV ha reso disponibili gratis alcuni contenuti originali, proprio nel periodo di quarantena causato dall'emergenza Coronavirus.

Nel settembre 2019 AppleTV+ è sbarcata in Italia, e su Everyeye trovate i prezzi e il catalogo.