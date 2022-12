Dear Edward: svelata la data d'uscita della nuova serie originale Apple TV+

Oltre all'annuncio della docuserie sulla Super League, la piattaforma Apple TV+ ha svelato la data di Dear Edward, nuova serie dramedy scritta e prodotta dal vincitore dell'Emmy Jason Katims e interpretata dalla candidata all'Emmy Connie Britton e dalla vincitrice del SAG Award Taylor Schilling.

La serie farà il suo debutto il 3 febbraio con i primi tre episodi dei dieci totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 24 marzo. Adattato dall'omonimo bestseller di Ann Napolitano, Dear Edward è descritta come una storia emozionante, incoraggiante ed edificante sulla sopravvivenza, la resilienza, i legami tra le persone e la disamina di ciò che ci rende umani.

La serie di Apple Studios racconta la storia di Edward Adler (interpretato da Colin O'Brien), un ragazzino di 12 anni che sopravvive a un drammatico incidente aereo di cui restano vittime tutti gli altri passeggeri del volo, compresa la sua famiglia. Mentre Edward e altre persone in tutto il mondo colpite dalla tragedia cercano di dare un senso alla vita dopo l'incidente, si creano amicizie, nascono storie d'amore e si formano comunità inaspettate.

Dear Edward è interpretato dalla candidata agli Emmy Connie Britton, dalla vincitrice del SAG Award Taylor Schilling e dall'esordiente Colin O'Brien; a completare il cast anche Amy Forsyth, Anna Uzele, Audrey Corsa, Brittany S. Hall, Carter Hudson e Dario Ladani. Alle sceneggiature Jason Katims, che è anche showrunner e produttore esecutivo per conto di True Jack Productions insieme a Jeni Mulein. Inoltre Ann Napolitano, l'autrice del romanzo da cui è adattata la serie, è produttrice esecutiva insieme a Fisher Stevens, che ha diretto il primo episodio.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che abbonarsi a Apple TV Plus è gratis grazie a Will Smith, quindi affrettatevi!