Dear Mama, ascolti da record per la nuova docuserie su Tupac

Dear Mama si tuffa nel rapporto personale tra madre e figlio, Afeni e Tupac Shakur, un rivoluzionario ed uno degli artisti più influenti di tutti i tempi. Il regista Allen Hughes promette che ci saranno filmati audio e video mai visti prima. Hughes è anche produttore esecutivo e sceneggiatore dello show.

FX ha reso pubblici i dati da record per la premiere della sua nuova docuserie Dear Mama.

Il primo episodio dello show è ora la prima serie senza copione più vista della storia dell'emittente tv, tenendo conto sia della visione del giorno stesso che di quella del giorno successivo su Hulu.

L'emittente non ha rivelato i numeri esatti degli spettatori, come è di consuetudine quando nel conteggio è coinvolto anche lo streaming.

Secondo il presidente di FX Entertainment: "Credo sia sensazionale che il progetto di Allen Hughes su Tupac e Afeni Shakur ci abbia regalato una performance da record".

"La visione di Tupac attraverso sua madre Afeni è una visione affascinante, che va a toccare l'educazione e l'esperienza che hanno plasmato la sua vita e lo hanno ispirato a diventare uno dei più grandi artisti di sempre" ha proseguito il presidente.

Tutto questo non può non riportare alla mente il film biopic cancellato su Tupac, che sarebbe dovuto essere diretto da John Singleton.

Tuttavia negli anni successivi è stato realizzato anche altro sul rapper, ecco il trailer di All eyez on me, rilasciato nel 2017.

Tornando allo show di Hughes, l'episodio che uscirà venerdì vedrà l'intensificarsi dei problemi di Tupac, con arresti in diversi stati, culminati con l'accusa di violenza sessuale a New York.

Questa docuserie in cinque parti promette insomma di regalare forti emozioni ai super fan dell'artista, e voi darete allo show una possibilità?