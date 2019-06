Dear White People: annunciata la data di uscita della terza stagione

Netflix ha distribuito un divertente video che svela la data di uscita della prossima stagione della serie tv Dear White Peolple.

Il 19 giugno negli Stati Uniti si festeggia il Juneteenth, giornata in cui si ricorda la liberazione degli afroamericani dalla schiavitù, proclamata nel 1865 in tutti gli stati dell'ex Confederazione americana. La giornata ideale per annunciare la data di lancio di una serie tv come Dear White People, in cui vengono raccontati i problemi e le tensioni a sfondo razziale all'interno di una scuola privata frequentata prevalentemente da bianchi.

Nel video i protagonisti dello show discutono sul modo migliore di mangiare grits in stile Southern: dolce o salato? Divisi in coppie, i membri del cast si confrontano su quale sia la loro versione preferita.

Alla fine del filmato gli spettatori vengono invitati non soltanto a celebrare il Juneteenth, ma anche l'uscita imminente della terza stagione della serie tv, prevista per il prossimo 2 agosto sempre su Netflix.

Nell'attesa di quella data, sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Dear White People stagione 2.