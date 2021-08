Dear White People: è uscito il trailer musicale dell'ultima stagione dello show di Netflix

This is how you do it, recita la celebre canzone che ascoltiamo nel nuovo trailer di Dear White People pubblicato da Netflix. E così può cantare anche Justin Simien, creatore, sceneggiatore, showrunner e regista dello show, che ha deciso di concludere la sua serie con una stagione 4. E lo farà a modo suo: con un finale musicale.

Nel trailer da poco uscito possiamo infatti ascoltare alcune delle canzoni anni '90, che faranno parte dell'ultima season. Se ricorderete bene, la popolare serie di Netflix basata sull'omonimo film del 2014, racconta di un gruppo di ragazzi dell'università di Winchester alle prese con la complessità di essere black negli Stati Uniti, giocando su una sottile linea che si trova tra la satira culturale e il messaggio sociale. Ma, chiariamolo, senza mai essere eccessivamente paternalistici.

La prossima stagione sarà composta da 10 episodi, e si confronterà ancora una volta con i concetti razziali che vanno dall'autenticità, alle divisioni generazionali, fino all'idea di "cancel culture". Nell'ultima season i protagonisti ricorderanno da dove tutto era iniziato. E lo ricordiamo anche noi: dallo show radiofonico di Sam White (Logan Browning), che con il suo sarcasmo trattava temi come il privilegio degli studenti bianchi nella sua università.

La scelta stilistica di dare vita ad un ultimo, stravagante, spettacolo, con un musical, potrebbe essere rischiosa. Ma Netflix si è fidata di Justin Simien, che nell'ultima stagione dirigerà anche, come ha già fatto in passato. Tenetevi forte e date un'occhiata al trailer, perché Dear White People arriverà prima di quanto possiate immaginare: il 22 Settembre 2021.

Se avete difficoltà a ricordare le stagioni scorse, vi rinfreschiamo la memoria con la nostra recensione della terza season di Dear White People. E se avete bisogno di andare ancora più indietro, nessuno problema: ci pensiamo noi con la recensione di Dear White People 2.