Death by Lightning, annunciata la nuova serie Netflix dai creatori di Game of Thrones

Mentre siamo tutti in attesa di scoprire come sarà Il problema dei 3 corpi, Netflix ha annunciato poche ore fa che i due creatori di Game of Thrones, ovvero David Benioff e Dan Weiss, hanno messo in cantiere un nuovo progetto. Intitolata Death by Lightning, la nuova serie televisiva in sviluppo potrà contare su Michael Shannon e Matthew Macfadyen.

Insieme all'annuncio, è arrivata anche una prima sinossi ufficiale dello show: Death by Lightning è una serie drammatica che riporta in vita l'epica storia vera di James Garfield, riluttante 20° presidente degli Stati Uniti, e del suo più grande ammiratore Charles Guiteau - l'uomo che lo avrebbe poi ucciso.

Death by Lightning si baserà sul libro di Candice Millard Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine, and the Murder of a President. Il libro di saggistica narrativa è stato pubblicato nel 2012 con grande successo di critica ed è diventato un bestseller del New York Times. Per l'adattamento televisivo, Benioff, Weiss e Caulfield produrranno lo show, mentre Mike Makowsky di Bad Education sarà il creatore e lo showrunner.

Con l'ingaggio di Shannon e Macfadyen, Death by Lightning è già indirizzato verso il successo. Madfadyen è reduce da un'acclamata partecipazione a Succession, per la quale ha vinto due Emmy per l'eccezionale performance di un attore non protagonista in una serie drammatica. Anche Shannon è molto apprezzato, avendo ottenuto due nomination agli Oscar e una agli Emmy nel 2023 per il suo ruolo in George & Tammy.

L'adattamento di Destiny of the Republic è una scelta interessante per Benioff e Weiss, i cui progetti recenti, Game of Thrones e la serie fantascientifica di Netflix Il problema dei 3 corpi, sono più orientati verso un genere ben definito (fantasy e fantascienza). Con un team così forte alle spalle, si spera che questo passaggio verso un genere drammatico più tradizionale possa realizzare un altro successo.

