Death Note, ecco chi si occuperà della sceneggiatura della serie live action di Netflix

Novità ufficiale molto importante per il progetto del reboot live action di Death Note, targato Netflix. Come riporta Deadline, lo streamer ha scelto la persona che si occuperà della sceneggiatura e della produzione dello show basato sull'omonimo manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata.

Netflix ha scelto Halia Abdel-Meguid, in precedenza attrice e musicista prima di dedicarsi principalmente alla sceneggiatura, impegnata in questo periodo nella realizzazione della serie Hulu The Devil in the White City, basata sull'omonimo romanzo di Erik Larson del 2003.



Abdel-Meguid sarebbe fan di lunga data di Death Note, così come dell'adattamento anime. Inoltre potrebbe essere stata scelta anche per la sua familiarità con la cultura nipponica; in passato visse per diverso periodo a Tokyo e parla fluentemente anche il giapponese.

La serie tv è prodotta dalla nuova casa di produzione dei fratelli Duffer, Upside Down Pictures.



Death Note racconta la storia di Light Yagami, un adolescente educato e intelligente ma cinico e narcisista, che s'imbatte nel Death Note, un taccuino appartenente allo Shinigami (dio della morte) noto come Ryuk. A quel punto Light scopre che può uccidere chiunque semplicemente scrivendo il loro nome sul taccuino e pensando al loro volto.



I fan rimangono scettici su Netflix e nonostante la presenza dei Duffer e di una sceneggiatrice come Halia Abdel-Meguid, le perplessità rimangono. Riuscirà il reboot di Death Note a soddisfare gli appassionati del manga?