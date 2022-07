Death Note: la serie dei Duffer Brothers? I fan non si fidano più di Netflix

La scottatura del film di Death Note realizzato da Netflix è ancora presente sulla pelle dei fan del celebre manga giapponese. Per questo motivo all'annuncio della serie su Death Note dei Duffer Brothers, gli appassionati non hanno certo fatto i salti di gioia, nemmeno per il coinvolgimento degli autori del fenomeno di massa Stranger Things.

Il live-action di Netflix del 2017 Death Note non è stato apprezzato per nulla dai fan, per usare un eufemismo. Anche prima dell'uscita, c'erano state forti obiezioni alle alterazioni della storia e dei personaggi, con questa che è stata modificata nel tentativo di suscitare più interesse tra il pubblico occidentale. Nonostante l'odio dei fan, Death Note è stato un successo per il pubblico in termini di visualizzazioni in streaming, quindi era naturalmente arrivato l'annuncio di un sequel poco tempo dopo.

Sappiamo che Death Note 2 era in lavorazione da diverso tempo, con Greg Russo, sceneggiatore di Mortal Kombat e Resident Evil: Welcome to Raccoon City, alla scrittura. Da quando è stato confermato, non abbiamo più avuto molte notizie. Fino a ieri, comunque, quando Netflix ha annunciato che il progetto sarà trasformato in una serie televisiva, per gentile concessione dei creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer.

In seguito alla notizia, i fan si sono quindi riversati sui social per esprimere tutto il loro disappunto su questa nuova incursione del colosso dello streaming su Death Note, segno che gli spettatori e gli amanti del manga originale proprio non si fidano più di Netflix, nonostante il coinvolgimento di due autori amatissimi come i Duffer Brothers.

Tempo fa, proprio Russo aveva promesso che il sequel di Death Note sarebbe stato fedele al manga, al contrario del film originale. Potete vedere di seguito i commenti sprezzanti dei fan sui social.