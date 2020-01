Deathstroke: annunciata la data della première della serie animata

Nonostante manchino diverse settimane al ritorno dell'ArrowVerse con il crossover Crisi sulle Terre Infinite dopo la pausa di fine anno, i fan DC non dovranno attendere molto per le prime avventure di questo 2020. CW Seed ha condiviso un breve teaser della serie animata Deathstroke: Knights & Dragons, che svela la première dello show.

Deathstroke: Knights & Dragons debutterà il 6 gennaio, con l'anteprima della première. Il cast vocale dello show vede Michael Chiklis che presta la propria voce a Slade/Deathstroke, insieme a Sasha Alexander per Addie, Chris Jai Alex per Jackal e Faye Mata nel ruolo di Rose.

Deathstroke: Knights & Dragons segue la tradizione delle altre serie CW Seed, ovvero Vixen e Freedom Fighters: The Ray.



Dieci anni fa, Slade Wilson - ovvero il super assassino Deathstroke - commise un tragico errore e sua moglie e suo figlio pagarono un prezzo terribile. Un decennio dopo la famiglia di Wilson è ancora una volta minacciata dall'omicida Jackal e dai terroristi di S.IV.E.

Deathstroke potrà espiare i peccati del passato o la sua famiglia pagherà il prezzo più alto?

Scritto da JM DeMatteis e diretto da Sung Jin Ahn, Deathstroke: Knights & Dragons è prodotto da Blue Ribbon Content, con Greg Berlanti tra i produttori esecutivi.

A maggio era stato pubblicato il poster di Deathstroke. Il personaggio compare anche in Arrow: in realtà Deathstroke inizialmente non avrebbe dovuto comparire in Arrow ma poi venne cambiata la decisione.