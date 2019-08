Deathstroke e Superboy nel primo trailer della seconda stagione di Titans

Dopo mesi di lunga attesa i fan possono gustarsi il primo trailer della seconda stagione di Titans, show basato sui fumetti della DC Comics Giovani Titani e ideato da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti. In Italia la serie viene trasmessa su Netflix, con la prima stagione che ha debuttato a gennaio ed è composta da undici episodi.

Il teaser trailer dura poco meno di un minuto ma presenta per la prima volta Deathstroke, Superboy, Aqualad e Bruce Wayne. Presenti anche i figli di Slade, Rose e Jericho.

Titans vede protagonisti Brenton Thwaites nel ruolo di Dick Grayson, con Anna Diop nel ruolo di Starfire, Teagan Croft in quello di Raven e Alan Ritchson nei panni di Hawk.



Titans racconta la storia di Dick Grayson, che insieme a Rachel Roth richiede assistenza per poter sconfiggere una grave minaccia intenzionata a distruggere l'intero pianeta. I due si alleeranno con Starfire e Beast Boy per formare un team chiamato Titani.

La seconda stagione di Titans sarà presentata in anteprima il 6 settembre su DC Universe.

Brenton Thwaites ha partecipato a diverse serie tv e film, tra cui ricordiamo Maleficente al fianco di Angelina Jolie, The Giver - Il mondo di Jonas, Gods of Egypt e Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, ultimo film del franchise con protagonista Johnny Depp.

La nuova immagine distribuita qualche giorno fa si vede Minka Kelly e dal set le presenze di Beast Boy e Superboy.