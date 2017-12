The Punisher: Il personaggio di Karen Page in un probabile spin off

Tra i personaggi più apprezzati dell'universo Marvel dic'è sicuramente, interpretata dalla bravae che ha avuto un ruolo centrale nell'universo, sin dai primi istanti e dalle prime due stagioni di Daredevil, per poi approdare anche in The Defenders e The Punisher

L'attrice ha discusso proprio del suo personaggio, e di un possibile spin off su di lei. La bionda ha affermato quanto segue: "amo il personaggio di Karen. E' davvero fantastico. Non so bene come si inserisce in questo mondo di supereroi, ma se vogliono fare uno spin off su una giornalista investigativa che prende la penna ed inizia a parlare dei cattivi, mi piacerebbe".

Page è stata l'unica vera amica di The Punisher da quando è stato introdotto nella seconda stagione di Daredevil, con cui ha stretto un legame molto forte. Uno spin-off, almeno al momento ancora non sembra nei programmi della famosa piattaforma di streaming, ma siamo sicuri che troverebbe i favori degli spettatori.

Il cast di The Punisher è composto da Jon Bernthal, Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Deborah Ann Woll, Daniel Webber, Jason R. Moore, Paul Schulze, Jaime Ray Newman, e Michael Nathanson. La serie è disponibile da qualche giorno anche su Netflix Italia.