Deborah Ann Woll: "The Punisher funziona perché è una serie realistica!"

, l'attrice che nelle serie tvinterpreta il ruolo di Karen Page, ha rilasciato qualche dichiarazione inerente il successo di Marvel's The Punisher , attualmente in onda sulla piattaforma di streaming digitale.

Secondo l'attrice, che ha rilasciato un'intervista a CinemaBlend, il prodotto The Punisher funziona perché non ci sono elementi sci-fi, è tutto molto realistico nella serie:

"E' molto importante notare e ricordare quanto Frank sia vulnerabile. Non è solo la componente emozionale - il suo grande dolore emotivo - ma anche fisicamente, lui è normale. Non è a prova di proiettile, non può volare, non è super forte e non ha nemmeno un udito supersonico. E' solo un uomo. Bisogna ricordarsi che, nel mondo di The Punisher non è solo il nostro eroe ad essere vulnerabile, tutti lo sono!"

"Le scene con Karen aiutano a farci vedere l'umanità del personaggio di Frank. Ma anche in qualità di collega, io credo che Jon (Benthal) sia un ragazzo dal grande talento ed è stato bello aver anche momenti di conversazione tranquilla nello show, che, in generale, è tutto azione, urla e combattimenti."

La prima stagione di Marvel's The Punisher è online su Netflix.