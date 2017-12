Deborah Ann Woll vorrebbe esplorare il passato di Karen nella terza stagione di Daredevil!

Vi sono ancora molti dubbi riguardo la terza stagione di Daredevil , ma la starha un’idea molto chiara di ciò che lo show di Netflix dovrebbe affrontare nella sua imminente stagione inedita.

Intervistata recentemente da Collider, la Woll avrebbe rivelato che nella terza stagione del serial gradirebbe esplorare il personaggio di Karen Page, prestando particolare attenzione ad un preciso momento della sua vita: “Decisamente il suo passato. Abbiamo spesso dato qualche indizio, e spero che prima o poi riusciremo a scartare quella caramella. Trovo che sarebbe fantastico”.



Dal momento che la terza stagione del serial adatterà la storia “Born Again” narrata nei fumetti di Daredevil, i fan si domandano già quale ruolo giocherà Karen nella vicenda; dopotutto, quantomeno nel fumetto originale, la ragazza era dipinta come una pornostar tossicodipendente, che per di più aveva venduto alle persone sbagliate delle importanti informazioni sulla vera identità del supereroe cieco.

Di certo lo show non porterà sui nostri schermi nulla di tutto questo, ma la Woll ha rivelato che desidera esplorare le qualità tutt’altro che perfette del suo personaggio: “Le cose che amo di più del personaggio sono la sua caparbietà e aggressività. Karen è invadente, e mi piace. Adoro i personaggi femminili con quelle caratteristiche perché credo un tempo non ci piacessero le donne come lei. Credo possa essere un suo punto di forza, e al contempo una debolezza. È uno dei meravigliosi ma complessi aspetti di [Karen]. Non lascia mai correre, neanche quando lei o quant’altro rischia di farsi male. È là fuori, troverà la verità, e non può assolutamente smettere di pensarci o insistere, né lo farà mai. Questa sua caratteristica è una delle cose più mi divertono quando la interpreto.”



Infine, la Woll ha elogiato il lavoro di Erik Oleson: “È uno dei più entusiasti showrunner con cui io abbia mai lavorato. È molto contento di avere questo incarico. È facile parlare con lui ed è molto collaborativo. Comprende davvero quanto abbiamo svolto con questi personaggi, negli ultimi tre o quattro anni, e siccome è appena arrivato desidera conoscere il nostro parere. Sono emozionata all’idea del contributo che darà allo show. Lo sono per davvero. Sono una fan.”