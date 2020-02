Debris: Jonathan Tucker star dell'episodio pilota della nuova serie NBC

Jonathan Tucker è stato scelto come protagonista maschile di Debris, nell'episodio pilota della serie drammatica targata NBC, creata dall'ideatore di Almost Human, J.H. Wyman e Legendary Television. Scritto da Wyman, pare che Debris sia un mix di X-Files e Men in Black, con protagonisti due agenti di due diversi continenti.

Due mentalità diverse in Debris. Da un lato Bryan Beneventi (Jonathan Tucker) della CIA e dall'altro Finola Jonesmust dell'MI6. I due lavorano insieme per indagare quando i rottami di una navicella spaziale aliena distrutta hanno effetti misteriosi sull'umanità.

Bryan Beneventi, interpretato da Jonathan Tucker, è un agente testardo e intelligente della CIA che lavora e indaga su eventi bizzarri.



Jonathan Tucker di recente ha fatto parte del cast della prima stagione di City on a Hill, prodotta da Showtime, Ben Affleck, Matt Damon ed Elizabeth Banks. Tucker è noto anche per il suo ruolo ricorrente nello show HBO, Westworld. Inoltre l'attore sarà co-protagonista con Kaitlyn Dever per l'episodio in prima mondiale dell'antologia horror di Hulu, Monsterland.

Al cinema Jonathan Tucker è noto per i ruoli in Sleepers di Barry Levinson, Nella valle di Elah di Paul Haggis e nel recente Charlie's Angels, per la regia di Elizabeth Banks.

Tra i prossimi progetti NBC che riguardano il piccolo schermo spiccano anche una nuova serie con Dwayne Johnson e uno show con Ben Stiller come regista e produttore.