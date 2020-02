Debris: Riann Steele nel cast del pilot della serie fantascientifica di NBC

Secondo quanto confermato da Deadline, Riann Steele si sarebbe unita come protagonista femminile al pilot di Debris, serie drammatica targata NBC, creata dall'ideatore di Almost Human, J.H. Wyman e Legendary Television. L'attrice raggiunge così nel cast il protagonista maschile Jonathan Tucker.

Scritto da Wyman, pare che Debris sia un mix di X-Files e Men in Black, con protagonisti due agenti di due diversi continenti. Due mentalità diverse in Debris. Da un lato Bryan Beneventi (Jonathan Tucker) della CIA e dall'altro Finola Jonesmust dell'MI6. I due lavorano insieme per indagare quando i rottami di una navicella spaziale aliena distrutta hanno effetti misteriosi sull'umanità. Bryan Beneventi, interpretato da Jonathan Tucker, è un agente testardo e intelligente della CIA che lavora e indaga su eventi bizzarri; Finola Jones interpretata dalla Steele è invece un ruolo di stampo molto classico, che affiancherà il protagonista.

La Steele è conosciuta principalmente per aver fatto parte del cast di NCIS: New Orleans della CBS e in quello di The Magicians per Syfy. Per quanto riguarda la sua carriera cinematografica, l'attrice ha alle spalle ruoli in Ant-Man and the Wasp della Marvel e nel thriller Sket, quest'ultimo risalente al 2011; infatti, negli ultimi tempi è stata molto attiva sul piccolo schermo: ha preso parte a serie come Doctor Who, Misfits, Lovesick, Crazyhead e Legacies, quest'ultima spin-off delle serie The Vampire Diaries e The Originals.

Per quanto rigurda Tucker, come riportato in precedenza, di recente ha fatto parte del cast della prima stagione di City on a Hill, prodotta da Showtime, Ben Affleck, Matt Damon ed Elizabeth Banks. Tucker è noto anche per il suo ruolo ricorrente nello show HBO, Westworld. Inoltre l'attore sarà co-protagonista con Kaitlyn Dever per l'episodio in prima mondiale dell'antologia horror di Hulu, Monsterland. Al cinema è noto per i ruoli in Sleepers di Barry Levinson, Nella valle di Elah di Paul Haggis e nel recente Charlie's Angels, per la regia di Elizabeth Banks.

Non ci resta che attendere adesso l'inizio della produzione del suddetto pilot per sapere se la serie verrà confermata per una prima stagione completa.