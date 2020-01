L'esordio di The Witcher non è stato condizionato dalla presenza in sala di Star Wars

Il 20 dicembre è stata una data importante per gli amanti delle serie TV e del cinema, dato che hanno debuttato The Witcher, all'interno del catalogo di Netflix, e The Rise of Skywalker in sala. Il confronto, però, non è stato un problema per la showrunner Lauren Hissrich, che ha spiegato perché non era preoccupata della presenza del film.

Due opere attese con molte aspettative da parte dei fan e che, almeno da un punto di vista numerico, hanno confermato il forte interesse nei loro confronti, come dimostra il successo di pubblico di The Witcher e gli incassi di Rise of Skywalker.

Ma se la saga ideata da George Lucas nel lontano 1977 può contare su trascorso storico tra i più influenti della cultura pop, lo stesso non si può dire per la nuova serie Netflix, tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, che ha esordito per la prima volta all'interno dell'ambito televisivo. Tutto ciò, comunque, non ha rappresentato un problema per la showrunner, che non si è sentita preoccupata per la presenza del colosso cinematografico, che avrebbe potuto oscurare l'esordio delle avventure di Geralt di Rivia.

"Le persone durante le vacanze fanno parecchio binge (watching). Preferiscono rimanere a casa, dato che il tempo fuori è freddo. Ma anche quando non fa freddo. Io chiamo dalla soleggiata Los Angeles e questo è il periodo che trascorro con la mia famiglia, rilassandomi sul divano e rimanendo in pigiama più tempo possibile. La premiere durante le vacanze ha soltanto giovato allo show. Su Twitter leggo cose del tipo 'Sono al mio sesto rewatch'" ha dichiarato la showrunner durante un intervento al Tomorrow Will Be Televised. Successivamente ha fatto riferimento a Star Wars dicendo di averlo visto insieme al proprio show con protagonista l'attore Henry Cavill "Si, siamo usciti la stessa sera di Star Wars, e questo era comunque un dubbio, ma la verità è che ho guardato entrambi. Ho visto prima Star Wars e dopo ho visto The Witcher insieme alla mia famiglia. C'è abbastanza spazio per tanto intrattenimento durante le vacanze".

Avete già visto la serie? Recentemente Hissrich ha anche spiegato i motivi che sono stati alla base della decisione sul numero di episodi di The Witcher, mentre i più curiosi possono dare uno sguardo alla sigla in stile Friends o al video realizzato da un fan che mostra The Witcher in stile vintage.