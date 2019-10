La decima stagione di The Walking Dead in arrivo questa sera su Sky

Dopo il recente rinnovo che ha annunciato il ritorno di Lauren Cohan, The Walking Dead è pronta a sbarcare anche in Italia con l'attesa premiere della decima stagione.

Mentre nella notte è andato in onda in versione originale sottotitolata, il primo episodio doppiato in italiano e intitolato "I confini che superiamo" debutterà questa sera sul canale FOX di Sky alle ore 22.25. Tra i personaggi più attesi faranno ritorno Daryl e Carol, il cui rapporto subirà una svolta decisiva secondo quanto dichiarato da Norman Reedus.

La nuova stagione rappresenterà anche l'ultima apparizione, almeno per il momento, di Danai Gurira nei panni di Michonne, un altro dei protagonisti che i fan attendono di più. La grande minaccia questa volta sarà invece rappresentata da i Sussurratori guidati da Alpha (Samantha Morton), di cui sapremo di più nel corso degli episodi: la sua backstory sarà esplorata maggiormente, così come quella di Beta.

La premiere di The Walking Dead 10 è stata diretta da Greg Nicotero, veterano dello show e in generale del panorama del cinema horror. Per alimentare ancora di più l'hype dei fan Nicotero ha rivelato che l'inizio dell'episodio, e in particolare i primi 30 secondi, saranno qualcosa di mai visto all'interno dello show.

