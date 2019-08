La decima stagione di The Walking Dead sarà 'gender equal'

In tempi in cui si sta cominciando a prestare sempre più attenzione a questioni prima sottovalutate come la parità di genere è importantissimo, per una produzione cinematografica o televisiva, cercare di tenere a mente alcuni parametri che possano servire a mandare un messaggio positivo agli spettatori, almeno quando possibile.

The Walking Dead, con la sua pletora di personaggi femminili dal carattere forte ed indipendente, sembra star riuscendo perfettamente nell'intento: le stagioni 9 e 10 della fortunata serie TV sono state infatti premiate col marchio 'gender equal' dal Sundance Institute e dall'associazione Women in Film Los Angeles.

A rivelarlo è stata Gale Anne Hurd: "Loro prevedono una serie di parametri tramite i quali determinano quanto uno show, un film o una serie TV sia gender equal. E la stagione 9 e la stagione 10 di The Walking Dead si sono qualificate entrambe" ha spiegato la produttrice non senza una comprensibile punta d'orgoglio.

La decima stagione di The Walking Dead, d'altronde, vedrà probabilmente lo scontro tra due personaggi femminili dal grande carisma come Alpha e Carol, scontro che secondo le parole della showrunner Angela Kang sarà 'formidabile'. Non solo donne, comunque: la decima stagione segnerà un passaggio importantissimo nella storia di Negan, come anticipato dallo stesso Jeaffrey Dean Morgan.