La decima stagione di The Walking Dead torna in onda stasera su Sky

Ottima notizia per i fan della serie sugli zombie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman: dopo il midseason finale di The Walking Dead non entusiasmante, riprende la programmazione delle puntate che ci mostreranno la lotta tra i sopravvissuti e i Sussurratori di Alpha.

A partire dalle ore 21:00 di stasera 24 febbraio, in contemporanea con gli Stati Uniti, andrà in onda "La Grotta", nona puntata della serie con protagonisti Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride e tutti gli altri interpreti del gruppo di Alexandria. Nel corso dei 44 minuti che compongono la puntata scopriremo quindi come faranno Daryl, Carol e il loro gruppo a fuggire dal complesso di grotte in cui sono fuggiti a seguito dell'attacco a sorpresa dei Whisperer.

Seguiremo anche le vicende di Michonne, allontanatasi dal gruppo per cercare aiuto per la comunità di Oceanside, decidendo così di seguire Virgil, sopravvissuto che come lei ha dovuto affrontare una serie di morti dolorose. L'episodio andrà in onda nel canale 112 di Sky, ma se avete già preso impegni per quell'ora non preoccupatevi, in quanto sarà disponibile una replica alle 22:00 sul canale 113.

Se cercate altre indiscrezioni sulla puntata vi lasciamo con questa clip ufficiale di The Walking Dead 10, in cui possiamo assistere al teso confronto tra due personaggi.