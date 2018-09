Deciso il cast di Maradona, nuova serie biografica di Amazon Prime

Deadline ha diffuso i nomi degli attori che impersoneranno le fasi della carriera di Maradona. Sono Nicolas Goldschimdt (Farsantes), Nazareno Casero (Stories of a Clan), e Juan Palomino (Truth Consequence).

Ognuno di loro interpreterà una parte differente della vita di Maradona: Goldschimdt gli anni giovanili, Casero l'età del successo più glorioso, della consacrazione del mito tra Barcellona e Napoli, e Palomino l'età più recente e più buia, quelli delle controversie mediatiche e degli eccessi.



La prima stagione dello show sarà ambientata in Argentina, paese in cui El Pibe De Oro è nato e ha iniziato la sua carriera da calciatore. Le stagioni successive verranno invece filmate in Uruguay, Spagna, Italia e Messico.



La serie TV racconterà tutte le fasi della vita di Maradona, dall'infanzia ai giorni recenti, e i momenti più memorabili della sua esperienza da giocatore nelle varie squadre in cui ha giocato: il Boca Juniors, il Napoli, il Barcellona e la nazionale Argentina.

La serie è prodotta da Mari Urdaneta, Liliana Moyano, Francisco Cordero, Luis Balaguer e Emiliano Calemzuk e sarà distribuita prima da Amazon Prime in 200 paesi diversi (compresa l'Italia), poi da Disney Distribution attraverso i canali classici.