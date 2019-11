Il declino di Daenerys? Per Emilia Clarke sarebbe colpa della Battaglia di Winterfell

L'ottava stagione di Game of Thrones è stata tra le stagioni più discusse della saga e recentemente molte curiosità sono state svelate: adesso sappiamo perché il Trono di Spade è stato distrutto e cos'è successo alla Madre dei Draghi e proprio da Emilia Clarke arriva "l'analisi della sconfitta di Daenerys.

Per l'attrice il momento esatto in cui è iniziato il suo rapido declino è stato durante la battaglia di Winterfell:

"Nel corso della battaglia Dany è impaziente di scendere in campo, è come se stesse cercando lo scontro col Night King tutti i costi. È una nobile guerriera e nonostante non l'abbiamo mai vista in uno scontro corpo a corpo, è pronta a combattere fino alla morte. Soprattutto arrivati a questo punto", continua, "è accecata dalla rabbia e la riversa tutta nel combattimento."

Dopo Winterfell è stato un crescendo di violenza ed atrocità perpetrate sui poveri cittadini di Approdo del Re, è sarebbero stati proprio questi ultimi a portare al tradimento di Jon Snow.

"[Jon] non si rende conto che sarò costretto a voltarle le spalle fino ad un istante prima di ucciderla" rivela Kit Harrington durante l'intervista promozionale del super-cofanetto Blu-ray di Got, "Nella mente di Jon ci diverse ragioni per cui [Dany] non tiene conto dei pareri degli altri e questo significa che presto avrebbe ucciso Sansa: doveva scegliere tra lei e la sua famiglia."

Le ragioni sarebbero quindi nell'improvviso cambiamento della "regina nata dalla tempesta" e chi può dirlo, forse senza di esso avremmo assistito al finale alternativo di cui parla Kristofer Hivju.