Jessica Jones torna nel MCU? Indizi da una foto di Krysten Ritter

Ultimamente in molti si chiedono se Krysten Ritter tornerà nel MCU proprio come i colleghi Charlie Cox e Vincent D'Onofrio che interpretano rispettivamente Matt Murdock e Wilson Fisk. Ora, con l'arrivo delle serie Marvel su Disney+, le possibilità che le avventure della Jessica Jones di Ritter continuino sembrano più reali. A darci un indizio è una foto.

Nello scatto, pubblicato sul profilo Instagram di @melaniejacobshair, vediamo Ritter in un look che ci ricorda in tutto Jones: ha infatti i capelli lunghi, una giacca di pelle e una maglia molto simili a quelli indossati dall'attrice nella serie Netflix. Ovviamente nei commenti i fan non hanno potuto che citare il celebre personaggio. Nella descrizione leggiamo semplicemente "We're gonna RODEO", seguito dal tag all'attrice.

Da quando i diritti dei Defenders sono tornati alla Marvel, in molti si chiedono cosa succederà al personaggio di Jessica Jones. Krysten Ritter, in ogni caso, si è detta recentemente pronta a tornare. "Amo Jessica più di ogni altra cosa. E ho amato interpretarla in quegli anni" ha detto Ritter a ComicBook.com. "Se mai ci fosse un'opportunità di tornare nei suoi panni in qualche modo, sarei la prima [a dire di sì]. Potrei avere la giacca pronta per il ritorno nel mio armadio. [...] Adoro quel personaggio. Adoro il modo in cui ha creato una connessione profonda con così tante persone e ha avuto un significato importante per donne e ragazze."

Ovviamente la notizia dell'arrivo dei Defenders su Disney+ ha entusiasmato anche Cox, che ha rivelato di aver scritto ai suoi colleghi un messaggio che recitava "Born Again". Adesso l'attore ha parlato della possibilità di far diventare Daredevil PG-13, dicendosi aperto a trovare una soluzione. Vedremo.

Intanto vi ricordiamo che Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, Punisher e Agents of S.H.I.E.L.D. faranno tutti il ​​loro debutto su Disney+ il 16 Marzo.