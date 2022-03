I Defenders su Disney+ negli USA, Krysten Ritter: 'Sono una Principessa Disney adesso'

Dopo rumor e annunci vari, le serie Marvel Netflix sui Defenders sono approdate su Disney+, e nessuno è più contento di Krysten Ritter dato che ora la sua Jessica Jones è praticamente una Principessa Disney.

Ok, non funziona esattamente così la cosa... Ma volete andare a dirglielo voi a Jessica Jones che tecnicamente servirebbero altri requisiti per diventare una Principessa Disney? Noi non rischieremmo, onestamente...

Dopo la cancellazione di Daredevil, Iron Fist e le altre serie tv sui Defenders, e una volta che i Marvel Studios sono tornati in possesso dei diritti di utilizzo dei personaggi delle serie Marvel Netflix, era solo una questione di tempo prima che avvenisse il trasferimento degli eroi interpretati da Charlie Cox, Finn Jones e gli altri su Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino (sebbene Netflix avesse in precedenza assicurato che, essendo produzioni proprie, gli show non sarebbero andati da nessuna parte).

Ora però i Defenders hanno ufficialmente fatto il loro debutto su Disney+, e per celebrare l'evento, l'attrice Krysten Ritter ha impiegato il suo ultimo post Instagram scrivendo "Indovinate chi è una Principessa Disney adesso? Andatevi a (ri)vedere @marvelsjessicajones ora che ha una nuova casa... @disneyplus #jessicajones".

Qui in Italia non sappiamo ancora quale sarà il destino delle serie Marvel Netflix, ma è molto probabile che accadrà la stessa cosa, e le vedremo presto apparire nel catalogo di Disney+.