Defenders, dov'erano Daredevil e gli altri durante la Battaglia di New York degli Avengers

Con la fine di Marvel Television, i Defenders hanno abbandonato definitivamente Netflix in favore di Disney+, ufficializzando l'entrata di almeno un componente nel Marvel Cinematic Universe. Ma dov'era la squadra di vigilanti, quando c'era da difendere la città nel corso della Battaglia di New York?

Si vociferava da tempo che lui sarebbe stato il primo, della squadra di giustizieri di strada messa in naftalina da Marvel Television, a fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe attualmente in rapidissima espansione, con varie galassie supereroistiche pronte a vedersi riunite sotto un unico cappello grazie alle massicce acquisizioni di proprietà intellettuali portate avanti da Disney. Ma quando poi la voce si è confermata vera e Matt Murdoch ha fatto la propria (rapidissima) comparsa in Spider-Man: No Way Home, è apparso chiaro che quel microscopico cameo avrebbe significato una vera rivoluzione nell’MCU, introducendo un futuro reboot di Daredevil e tutto l’universo narrativo che porta con sé.

Ma ora che i Marvel Studios hanno vinto definitivamente la battaglia con le serie Netflix non appartenenti al canone – almeno fino a questo momento – è arrivato il tempo di domandarsi cosa facessero, quei quattro eroi, mentre una squadra di loro colleghi non molto distante si dannava per salvare la Grande Mela da un’invasione aliena. In altre parole: dov’erano i Defenders durante la Battaglia di New York e perché non hanno aiutato gli Avengers? La risposta, in realtà, ce la offre lo stesso evento scatenante della loro storia, quasi la loro ragion d’essere. La risposta è che, all’epoca della Battaglia di New York, i Defenders non esistevano affatto: nessuno di loro, figurarsi tutto l’ensemble. O almeno non avevano ancora vestito i panni da super.

In effetti, è stata proprio la Battaglia di New York a dare vita a tutte le serie nate intorno ai personaggi dei Defenders. Dopo la devastazione cittadina e con gli Avengers sparsi nel resto del mondo a risolvere i problemi che ben conosciamo, tutto un sottobosco malavitoso prende i controllo di NY, sfruttando le opportunità offerte dalla ricostruzione ma anche il vuoto d’ordine pubblico generato dal caos. In un certo senso, pur con altri villain, è una storia simile a quella raccontata nel primo Spider-Man della Home Saga, in cui l’Arrampicamuri si è dovuto scontrare con il mercato nero di armamenti alieni aperto dall’Avvoltoio. Nel caso dei Defenders, il Nemico Pubblico Numero Uno è ovviamente Wilson Fisk, alias il Kingpin interpretato da Vincent D’Onofrio.

La futura nemesi giurata di Matt Murdoch stabilisce il centro nevralgico della sua organizzazione nel quartiere di Hell’s Kitchen, notoriamente uno dei più malfamati della costa ovest di Manhattan anche nella realtà. Questo spingerà Murdoch ad abbandonare parzialmente la sua attività di avvocato, affiancandola con quella di giustiziere mascherato di notte: il Diavolo di Hell’s Kitchen. Il resto degli intrecci, come si suol dire, è storia: Daredevil diventerà il punto nevralgico di tutte le successive serie dedicate ai Defenders, facendo da collante e “talent scout” per i futuri membri della squadra e anche per personaggi fuori dal coro come Frank Castle.