Defending Jacob tra luci e ombre: qual è la cruenta verità della serie con Chris Evans?

Una delle serie più attese e recentemente distribuite da Apple TV+ è Defending Jacob, trasposizione dell'omonimo bestseller di William Landay con Chris Evans e che, con la sua crudezza e brutalità ha conquistato immediatamente il cuore dei fan. A parlare della serie e di alcuni suoi retroscena, a costo di qualche spoiler, è il regista Mark Bomback.

La storia ruota intorno alle tragiche vicende che coinvolgono Jabob (Jaeden Martell) e sua madre Laurie (Michelle Dockery) quando il ragazzo viene accusato di aver accoltellato ed ucciso un suo compagno di classe. La madre, sospesa tra l'orrore ed una crisi di nervi, decide quindi di lanciarsi con il figlio in auto in un incidente mortale, al quale però sopravviveranno entrambi, contrariamente a quanto succede nel romanzo.

"Chiunque preferirebbe morire che vivere in una situazione del genere. Il motivo per cui ho preferito che Jacob sopravvivesse era per far sì che sperimentasse l'atroce e terrificante dubbio che sua madre abbia provato ad ucciderlo, cosa che lei stessa ammette: rimarranno imprigionati in gabbie che hanno creato loro stessi".

Nel corso della serie Laurie si interrogherà ossessivamente sull'innocenza del figlio, così come sulla propria, dopo essersi inizialmente convinta che tutto ciò sia solo di un incidente:

"Chiaramente vorrebbe che la giuria e suo marito Andy [Chris Evans] le dicessero che è stato un incidente, ma sono sicuro che ogni notte, per settimane, sia rimasta sveglia a pensarci."

Eppure, anche il personaggio di Evans nasconde dei segreti e mente con "piccole bugie" alla sua famiglia, rimanendo ben presto anch'egli schiavo dei suoi inganni.

"Solo alla fine si arriva ad un punto in cui s'intravvede un briciolo di sincerità, anche se questo significa distruggere tutto ciò che si possiede. L'anima viene distrutta di nuovo, ma in un modo ancora diverso."

La prima e, per ora, unica stagione è composta di 8 episodi e per saperne di più vi suggeriamo il trailer ufficiale di Defending Jacob.