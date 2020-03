Defending Jacob: ecco il trailer della serie Apple con Chris Evans e Michelle Dockery

Come anticipato dal breve e suggestivo teaser di Defending Jacob uscito ieri, la compagnia di Cupertino ha finalmente pubblicato il primo full trailer della serie targata Apple TV+ che vedrà Chris Evans, Michelle Dockery e Jaeden Martell nei panni di una famiglia alle prese con uno sconvolgente omicidio.

"Uno scioccante crimine colpisce una piccola città del Massachussetts e in particolare una famiglia, costringendo un assistente procuratore distrettuale a scegliere tra il suo dovere si sostenere la giustizia e l'amore incondizionato per il figlio" si legge nella sinossi diffuso insieme al filmato, che potete visionare nel player in alto.

Basata sull'omonimo best-seller del New York Times e creata da Mark Bomback, la serie vede nel cast anche Cherry Jones, Pablo Schreiber, Sakina Jaffrey, Betty Gabriel, e J.K. Simmons. Gli 8 episodi dello show sono diretti da Morten Tyldum, regista candidato all'Oscar nel 2015 per The Imitation Game.

Defending Jacob debutterà su Apple TV+ il prossimo 24 aprile. A proposito del servizio streaming, vi ricordiamo che dallo scorso 6 marzo è disponibile sulla piattaforma la prima stagione di Amazing Stories, serie antologica prodotta da Steven Spielberg.

