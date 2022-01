Degrassi, HBO Max ordina un reboot per la celebre serie

Degrassi torna nuovamente in tv, e questa volta lo fa tramite la piattaforma streaming di WarnerMedia HBO Max, che ha ufficialmente ordinato una serie reboot del celebre franchise.

Era il 1979 quando su CBC Television andava in onda The Kids of Degrassi Street, la prima serie tra le tante che avrebbero poi fatto parte di un vero e proprio franchise, quello di Degrassi.

Prodotta da Playing With Time Inc. e divisa in quattro cortometraggi, fu l'inizio per un titolo che si sarebbe poi trasformato in una vera e propria serie avrebbe accompagnato diverse generazioni a partire da quella anni '80, fino alla sua più recente iterazione con il revival di Netflix Degrassi: Next Class.

"Ciò che ci entusiasma di più nel riportare in vita questo amato franchise è l'idea di trasformalo in una serie drammatica con episodi dalla durata di un'ora" hanno affermato le showrunner Lara Azzopardi (The Bold Type) e Julia Cohen (The Royals) "Siamo onorate di avere l'opportunità di essere a capo di questa evoluzione e di riportare questa iconica serie nelle case degli spettatori".

Degrassi sarà composta infatti da 10 episodi di un'ora che debutteranno su HBO Max nel 2023. La storia è descritta come "una sorta di ripresa degli eventi del teen drama originale che si focalizzerà su un nuovo gruppo di adolescenti e insegnanti che vivono all'ombra di eventi in grado di unirli tanto quanto dividerli. Lo show scaverà a fondo nei cuori e nelle cade dei diversi e complicati personaggi alla ricerca di una nuova normalità, di speranza, redenzione e amore".

Le riprese di Degrassi dovrebbero iniziare quest'estate a Toronto.