Dei concept art mostrano il look del fumetto di Kingpin in Daredevil

Con le riprese della terza stagione diufficialmente iniziate - secondo le voci di corridoio, debutterà suentro la fine del 2018 -, i fan non vedono l'ora di scoprire ulteriori dettagli sul serial dedicato al Diavolo Custode della

In questa nuova stagione, rivedremo anche il personaggio di Wilson Fisk a.k.a. Kingpin, interpretato da Vincent D'Onofrio. Fisk, però, non ha mai indossato il "costume" classico dei fumetti; una cosa, ovviamente, giustificabile dal fatto che nella prima stagione di Daredevil Fisk non è ancora ufficialmente Kingpin, "nomina" che acquisisce nel suo periodo di prigionia nelle pochissime puntate in cui appare nella seconda stagione.

Dunque i fan si aspettano che, una volta uscito di galera, Fisk, ormai il Kingpin, indossi anche il suo iconico "costume". Un artista, James Holland, ha pubblicato in rete un concept art/fanart di come il costume classico del fumetto possa essere adattato sul piccolo schermo: il risultato potete vederlo nell'immagine qui sotto. Cosa ne pensate?

L'attesa per la stagione sale, soprattutto dopo le parole dello stesso Vincent D'Onofrio che ha stuzzicato i fan in una recente intervista: "Posso assicurarvi che ciò che stiamo facendo lascerà a bocca aperta i fan. Abbiamo già girato alcune cose che faranno la felicità degli appassionati. Alcune sono cose che provengono dalle storie a fumetti che coinvolgono Fisk e Daredevil e che i fan aspettavano da tanto tempo di vedere su schermo. Già abbiamo inserito un paio di queste cose nella stagione, e c'è ancora molto da fare. Saranno tutti molto felici".