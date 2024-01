I delitti del BarLume, trama e anticipazioni del nuovo film 'La girata'

La girata, seconda storia dell’undicesima stagione della famosa serie tv italiana I delitti del BarLume, liberamente ispirata al mondo della saga letteraria di Marco Malvaldi edita da Sellerio Editore, arriverà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW da domani 19 gennaio.

Nel nuovo capitolo, diretto da Milena Cocozza, tutta Pineta è scossa da un’ondata di multe inaspettate richiesta dal sindaco Pasquali (Corrado Guzzanti), in cerca di un modo per rimediare ai suoi stessi errori e salvare il concerto dell’estate. Con il BarLume sotto scacco in piena stagione e il divieto di mettere tavolini fuori, Tizi (Enrica Guidi) e Beppe (Stefano Fresi) cercano una soluzione per pagare le folli imposte richieste dal comune. Mentre Massimo (Filippo Timi), partecipando a una caccia al cinghiale, si ritrova coinvolto ancora una volta in un curioso e complicato caso di omicidio insieme al Commissario Fusco (Lucia Mascino).

I film della nuova stagione della serie sono diretti da Roan Johnson – anche produttore creativo – e Milena Cocozza. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi. Nel cast, invece, tornano tutti i personaggi che hanno reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e il compianto Marcello Marziali (Gino) sono i “vecchini”, oltre a Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

