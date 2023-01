Delitti di Lusso - American Files, su Audible la serie sui delitti che sconvolsero gli USA

La nostra voglia di crime non si spegne mai, come testimonia il successo sempre crescente di podcast e serie TV incentrate su omicidi e crimini di vario genere: Stella Fabiani ha già avuto modo di conquistare una fetta di appassionati nel 2020 con la sua Delitti di Lusso, ed ora è dunque pronta a rilanciare con Delitti di Lusso - American Files.

Mentre Dahmer vola su Netflix, certificando la voglia degli spettatori di saperne di più su omicidi e misteri, Audible è pronta quindi a presentare al pubblico questa serie composta da 10 episodi, ognuno dei quali incentrato su uno dei delitti capaci di tenere l'America intera col fiato sospeso a cavallo tra la fine dell'800 e gli inizi del '900.

Si va dal caso Von Bulow, affascinante avvocato accusato di aver ridotto sua moglie in coma irreversibile, alla storia di Nathan Leopold e Richard Loeb, alla quale si ispirò nientemeno che Alfred Hitchock per il suo capolavoro Nodo alla Gola; abbiamo quindi la storia di H.H. Holmes, ritenuto da molti il primo serial killer statunitense, così come quella di Carl von Cosel, medico che visse per ben otto anni con in casa il cadavere trafugato di una sua paziente.

Ce n'è davvero per tutti i gusti in questa Delitti di Lusso - American Files, con un solo comun denominatore: il sangue che scorre copioso tra le strade degli Stati Uniti. La serie è disponibile su Audible dallo scorso 19 dicembre.