Della Reese, interprete della serie Il Tocco di un Angelo, è morta a 86 anni

è stata attrice e cantante. In Italia l'abbiamo conosciuta per il ruolo che interpretava nella serie televisiva intitolata Il, quello di. La donna aveva 86 anni ed è morta ieri.

Molte le manifestazioni di cordoglio per questa star che, negli anni, si è distinta nella carriera musicale per aver interpretato diversi generi e, in ambito attoriale, ha partecipato a progetti quali Chico and the Man, It Takes Two e anche The Royal Family; con il Tocco di un Angelo ha anche ottenuto nomination ai Golden Globe e agli Emmy Awards.

La Reese è anche entrata nella storia della televisione perché, nel 1969, è stata la prima donna afroamericana ad avere uno show tutto suo, del quale era conduttrice; lo spettacolo portava il suo nome, si intitolava semplicemente Della.

La co-star Roma Downey, che ha lavorato con Della Reese alla CBS, ha dichiarato: "Era una moglie, madre, nonna, amica e guida religiosa incredibile, oltre ad essere una grande attrice e cantante. In vita ha toccato e ispirato milioni di persone. Per me è stata come una madre e ho anche avuto il privilegio di lavorarci insieme per molti anni. Il paradiso oggi ha un nuovo angelo. Della Reese resterà sempre nei nostri cuori".