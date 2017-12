Delle ragazzine si sono comportate come le protagoniste di Pretty Little Liars: arrestate!

Ladell'Ohio ha affermato chehanno operato minacce e bullismo in stile Pretty Little Liars e, per questo, sono state arrestate.

A Piqua, in Ohio (USA), una scuola ha fermato le lezioni a causa di un fatto di cronaca che riguarda alcune studentesse. Due ragazze si sarebbero macchiate del reato di minaccia e bullismo nel modo ispirato dal telefilm Pretty Little Liars. Le ragazzine hanno rispettivamente 14 e 15 anni e sono state arrestate e accusate dalla corte che si occupa di giustizia minorile.

La scuola che le due frequentavano è la Piqua High School e venerdì le lezioni sono state sospese a causa dell'accaduto. La quindicenne avrebbe infatti creato, sempre secondo il report della Polizia della zona, un account Snapchat usando la lettera "A" e nel quale postava minacce che riguardavano l'eventuale esposizione dei segreti delle sue compagne di classe, compresa la diffusione di voci false di una possibile sparatoria nella scuola. "A" è un personaggio di Pretty Little Liars che, nello show televisivo, invia messaggi minatori.

La polizia ha riportato anche che l'altra ragazza, la quattordicenne, avrebbe invece scritto nello specchio dei bagni della scuola questa frase minatoria, di nuovo con riferimento al personaggio dello show: "Sono sempre dell'idea di mettere la scuola a ferro e fuoco. "A".

Commenti?