Demi Lovato: 'Pago ancora oggi i danni dell'overdose che mi stava uccidendo'

Nel 2018 Demi Lovato ha rischiato seriamente di morire a causa di 'un'overdose che le ha procurato ben 3 ictus ed un infato. A quasi 3 anni di distanza dal quel terribile incidente, la cantante ha deciso di raccontare questa vicenda in una docuserie in 4 puntate che verrà rilasciata a partire dal prossimo 23 marzo su YouTube Originals.

"Mi è rimasta una lesione cerebrale, e ancora oggi ne affronto gli effetti. Non guido la macchina perché ho punti ciechi nella mia vista. Per molto tempo ho avuto davvero difficoltà a leggere, era tutto sfocato. I ricordi di quanto accaduto sono ancora lì per ricordarmi cosa potrebbe accadere se mai dovessi ricadere nuovamente nel buio".

Sin dalla giovane età Demi Lovato ha dovuto fare i conti con numerosi e complessi disturbi tra cui il bipolarismo e l'anoressia che l'hanno costretta ad andare in rehab ha soli 18 anni. La stella di Disney Channel per qualche tempo ha dovuto rinunciare alla sua carriera e quando le cose sembravano essere migliorate è precipitata nuovamente nel baratro della droga.

Ora le cose sembrano essere di gran lunga migliorate, la Lovato ha ripreso in mano la sua vita ed è stata una delle protagoniste del Super Bowl 2020, dove ha cantato l'inno nazionale: "Il mio obiettivo è aiutare le persone che sono state sulla mia stessa strada. Volevo mettere le cose in chiaro e volevo rivelare tutto ai miei fan".

Di recente, Demi Lovato ha dovuto dire addio a Naya Rivera, l'attrice che l'aveva affiancata in Glee, tragicamente annegata nel lago Piru.