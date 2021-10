Demi Lovato parla del suo incontro con gli alieni: 'Vivono davvero tra di noi'

Demy Lovato è assolutamente certa dell'esistenza degli alieni e nelle scorse ore ha spiazzato tutti con alcune sue dichiarazioni sulla questione. L'ex star di Disney Channel ha infatti rivelato di averli addirittura incontrati.

Nel corso di un'intervista con Pedestrian Tv, Demi Lovato ha dichiarato: "Penso che si debba smettere di chiamarli alieni: è un termine dispregiativo che non dovremmo usare in nessun caso. Io preferisco chiamarli semplicemente extraterrestri".

Qualche tempo fa Demi Lovato ha scioccato tutti con la notizia del suo stupro e ora, l'artista ha fatto un'altra dichiarazione molto particolare, rivelando che a suo avviso gli alieni sono entità tutt'altro che malevole: "Pensiamo erroneamente che possano farci del male o che possano prendere il controllo del pianeta. Ma se qualcosa lì fuori avesse voluto farci questo, lo avrebbe già fatto. Se ci sono delle civiltà consapevoli in altre dimensioni e se possono viaggiare attraverso lo Spazio, staranno sicuramente cercando solo interazioni pacifiche".

Demi Lovato che ancora porta i segni dell'overdose sulla sua pelle, ha poi specificato di aver incontrato queste entità durante i festeggiamenti per il suo 28esimo compleanno nel deserto californiano del Joshua Tree: "Ho visto una sfera blu a circa 15 metri da me, forse anche meno, fluttuava a circa 3 o 4 metri d'altezza. Prima di incontrarli hai un sentore, e quando quel sentore è confermato la tua realtà cambia totalmente. Sono sicura che gli alieni vivano davvero tra di noi. Sono esseri molto premurosi e intelligenti che stanno solo cercando di fare qualcosa di positivo per il nostro pianeta".