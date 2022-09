Demi Lovato sconvolge i fan con l'annuncio del suo ritiro: 'Sono malata'

Il difficile passato di Demi Lovato continua ad avere conseguenze concrete sul suo presente e così l'artista ancora visibilmente provata ha dichiarato sui social di volersi ritirare dalle scene, non essendo più capace di reggere ritmi tanto frenetici.

Attraverso le sue Instagram Stories ha detto: "Sono così malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio, ragazzi".

Poi ha aggiunto: "Ho a malapena voce. Stasera punterò spesso il microfono verso di voi, verso il pubblico. Per favore, cantate per me".

La notizia che letteralmente lasciato senza parole il suo pubblico è arrivata poco prima della sua esibizione alla Movistar Arena di Santiago del Cile. Poco dopo l'ex star di Disney Channel ha rivelato che questo tour organizzato per promuovere il suo ultimo disco Holy fvck sarebbe stato l’ultimo della sua carriera che praticamente si concluderà a ridosso dei suoi 30 anni.

Subito dopo queste dichiarazioni queste Instagram Stories sono state rimosse e non è chiaro se siano state motivate da un'eccessiva stanchezza o se abbiano qualche reale fondo di verità.

Tempo fa Demi Lovato ha dichiarato di aver subito uno stupro, evento questo che ha enormemente segnato la sua vita, provocandole un notevole disagio.