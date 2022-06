Demimonde, brutta tegola per JJ Abrams: HBO cancella definitivamente la serie!

La serie sci-fi di J.J. Abrams, Demimonde, non verrà prodotta. Dopo settimane di speculazioni e voci sulla possibile mancata produzione dello show, ecco arrivare la conferma. La serie fantascientifica non sarà realizzata per un motivo ben preciso e il regista e produttore J.J. Abrams si dedicherà a nuovi progetti.

Demimonde non sarà realizzata da HBO perché la società di produzione e Warner Bros. non sono riuscite a raggiungere un accordo sul budget. Warner sembrava contrariata con J.J. Abrams e ora il motivo è stato svelato.

La notizia è stata annunciata in un report di Deadline che racconta come la società di produzione di Abrams, Bad Robot, abbia insistito con il budget proposto che pare ammontasse a 250 milioni di dollari.



Warner Bros. Television e HBO non erano d'accordo su questa valutazione economica e il progetto sembra sia stato definitivamente accantonato.

Originariamente acquisita da HBO nel 2018, Demimonde era ancora alle prime fasi di produzione. Lo show doveva essere diretto e prodotto da Abrams.



Danielle Deadwyler avrebbe interpretato Olive Reed, che perde i contatti con suo marito e sua figlia dopo un esperimento scientifico andato male. Olive si ritrova in un nuovo mondo con il compito di scovare la verità e tornare a casa con la propria famiglia. Abrams ha ancora un importante accordo con Warner Bros. siglato qualche tempo fa che comprende serie tv, giochi e contenuti digitali.