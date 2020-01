Demimonde: J.J. Abrams in cerca di showrunner per la sua nuova serie HBO

Sono già passati due anni da quando la HBO ha ordinato una prima stagione completa di Demimonde, il nuovo progetto fantascientifico partorito da J.J. Abrams per la rete via cavo americana, ma in questo lasso di tempo il regista ha dovuto prima occuparsi di portare a compimento la saga di Star Wars.

Ricapitoliamo: nell'estate del 2018 il creatore di Jerusalem era stato ingaggiato in qualità di showrunner della nuova serie, ma ne è uscito un anno dopo visto che il progetto era stato messo temporaneamente in pausa per permettere ad Abrams di lavorare su Star Wars: L'Ascesa di Skywwalker dopo l'allontanamento di Colin Trevorrow e la bocciatura del suo script, recentemente trapelato in rete. Ora che gli impegni di Abrams con la Lucasfilm sono terminati, il regista andrà alla ricerca di nuovi showrunner per procedere nei lavori della serie e degli altri suoi progetti attivi con WarnerMedia, dopo l'accordo siglato tra l'azienda e la sua Bad Robot.

"E' tornato dalla galassia lontana lontana - ha commentato il presidente della programmazione HBO Casey Bloys nel corso di un'intervista con Deadline in cui ha anche aggiornato sullo sviluppo di House of the Dragon, prequel di Game of Thrones in arrivo nel 2022 - e sta iniziando a discutere con le persone con cui vorrebbe collaborare".

La storia di Demimonde, definita come un dramma fantascientifico, dovrebbe basarsi su una famiglia composta da una madre la cui professione si svolge nel campo della scienza, dal marito e da una giovane figlia. I tre vivranno l’esperienza di un terribile incidente d’auto. Mentre la donna finisce in coma, la figlia comincerà ad indagare tra i suoi esperimenti nel seminterrato, una ricerca che la condurrà in un altro mondo che si trova coinvolto in una battaglia contro una forza mostruosa ed oppressiva. Il padre della ragazza seguirà la figlia in quest’altra realtà.

La scelta di portare Demimonde sul canale via cavo HBO pare sia stata dettata dalle buone impressioni ottenute per la lavorazione di Westworld, una particolarità che avrebbe favoreggiato l’emittente a scapito della rivale Apple.

Oltre a rivestire il ruolo di produttore esecutivo del suo serial, J.J. Abrams sarà altresì sceneggiatore del progetto. Coinvolta sarà anche l’azienda Bad Robot Productions, la compagnia di produzione cinematografica e televisiva fondata dal regista, e la Warner Bros. Television.

Diverse sono le opere in cui Abrams è stato coinvolto in più ruoli all’interno del panorama televisivo, ma in particolare ricordiamo i grandi serial come Lost o Fringe, regista e sceneggiatore nel primo caso, autore dello script nel secondo, Person of Interest o Westworld in cui ricopre il ruolo di produttore esecutivo.